«Самый красивый преступник» США заявил, что фанатки лишили его встреч с сыном

Американец Джереми Микс рассказал, что во время отбывания тюремного срока поклонницы занимали все разрешенные свидания, из-за чего он не мог видеть родных и пятилетнего сына, сообщает «Царьград» .

В 2014 году полиция Стоктона в Калифорнии опубликовала фото 29-летнего Джереми Микса, обвиненного в незаконном хранении оружия. Снимок стал вирусным, а пользователи назвали его «самым красивым преступником» Америки. Тысячи женщин начали писать письма и осаждать тюрьму.

После освобождения в подкасте Inside True Crime Микс рассказал, что ежедневно получал до 300 посланий. Поклонницы присылали откровенные фото и переводили деньги.

По его словам, в тюрьме разрешалось только два свидания в неделю, и все эти часы бронировали незнакомки. Когда его вызывали на встречу, он отказывался, заявляя охране, что не знает посетительницу. Однако администрация засчитывала визит независимо от отказа. В итоге неделя проходила без возможности увидеть родных.

Особенно тяжело Микс переживал разлуку с пятилетним сыном, который не понимал, почему отец не приходит.

Микс получил два года и три месяца заключения и вышел досрочно. После освобождения он подписал контракт с модельным агентством и начал сниматься в кино. Сейчас ему 42 года, к выходу готовятся три проекта с его участием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.