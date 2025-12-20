Самый короткий световой день в России продлится 18 минут

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского госуниверситета (ИГУ) Сергей Язев рассказал, что длительность светового дня в РФ и других странах Северного полушария планеты 21 декабря будет минимальной в году, сообщает ТАСС .

В этот день наблюдается зимнее солнцестояние, во время него продолжительность ночи в Северном полушарии максимальна. В российской столице она продлится 17 часов, а световой день сократится до 7 часов. С 22 декабря светлая часть суток станет понемногу увеличиваться.

«Световой день в Полярных Зорях 21 декабря будет самым коротким в России. Его продолжительность составит 18 минут», — сказал Язев.

Он добавил, что наибольшая продолжительность дня во время зимнего солнцестояния ожидается в самом южном городе страны — дагестанском Дербенте. Она будет 9 часов 7 минут.

Как уточнил ученый, на широте Северного полярного круга 21 декабря над горизонтом покажется только краешек солнца всего на несколько минут. А если горизонт неровный (есть горы и холмы), то солнце увидеть не удастся.

