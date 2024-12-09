Самый чистый воздух был в Красногорске, Ступине и Наро-Фоминске на прошлой неделе

На минувшей неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили 24 выезда для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Исследования проводились на территории следующих городских округов: Химки, Солнечногорск, Люберцы, Чехов, Воскресенск и другие, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Отбор проб атмосферного воздуха произведен в 48 точках, исследования состояния атмосферного воздуха проведены суммарно по девятнадцати загрязняющим веществам. Концентрации загрязняющих веществ составили от 0,2 до 0,6 ПДК м. р., в том числе и в зонах влияния объектов негативного воздействия.

Самый чистый воздух с концентрациями загрязняющих веществ менее 0,2 ПДК м. р. наблюдался в Красногорске, Ступине и Наро-Фоминске. Соответствие качества воздуха нормативным показателям объясняется благоприятными метеорологическими условиями для рассеивания загрязняющих веществ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.