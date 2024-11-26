Самый большой каток Москвы открылся для посетителей на ВДНХ

Во вторник на ВДНХ открылся самый большой каток столицы. Площадь ледового покрытия составила свыше 20 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба выставки.

«Каток может вместить почти 5 тыс. человек одновременно. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов „Дружба народов“ и „Каменный цветок“», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что для комфорта катающихся там сделаны пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения, а еще есть кафе с горячей едой и напитками, детская зона и т. д.

Каток открыт со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00; в выходные и праздничные дни он будет работать с 10:00 до 23:00. Расписание сеансов и покупка билетов — на сайте ВДНХ.

В этом году на катке установили новые открытые трибуны для зрителей. Они располагаются недалеко от фонтана «Дружба народов». С них можно смотреть ледовые шоу. Вход на трибуны свободный.

«Всего на катке в зимнем сезоне организуют около 100 мероприятий, среди них — выступления фигуристов, мастер-классы, зарядки со спортсменами, ночные сеансы и театрализованные представления», — уточнила Сергунина.

Для юных любителей коньков с противоположной стороны от Главной аллеи появилась арена, где пройдут хоккейные матчи.

Торжественное открытие зимнего сезона пройдет 29 ноября, начало в 18 часов, и 30 ноября в 19 часов. Порядка 30 артистов ледового театра под руководством фигуристки, призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой покажут шоу-программу «Как князь Сокол с Зимушкой договаривался». Состоится выступление звезд фигурного катания. Они покажут лучшие номера и проведут мастер-классы. Вход на каток по билетам.