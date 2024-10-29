Самых активных волонтеров наградили в Подмосковье

Церемония награждения состоялась в Доме правительства Московской области, где собрались более 100 активных молодых ребят, чтобы отметить День волонтера Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

«Спасибо вам за ваши добрые сердца, спасибо, что всегда рядом, спасибо, что вы — команда. Сегодня прекрасная возможность поблагодарить вас за активную работу и помощь, а также передать от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева награды», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В 2021 году в Подмосковье была учреждена ведомственная награда — нагрудный знак «За развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области». За 3 года знака были удостоены 70 самых активных волонтеров. Из рук министра «сердца» получили еще 10 волонтеров Подмосковья.

Один из них — координатор движения «Волонтеры Подмосковья», руководитель Добро.Центра в Пушкине Денис Колесникович. Волонтеры Пушкина помогают в организации крупных региональных и федеральных мероприятий и организовывают свои.

Большой вклад волонтеры вносят в работу регионального гуманитарного проекта «Доброе дело». В апреле 2022 года оперативно во всех городских округах открылись пункты сбора, куда неравнодушные жители приносили необходимые вещи. Сегодня в Подмосковье функционирует 86 волонтерских пунктов сбора гумпомощи, откуда было отправлено более 7 тыс. тонн груза. Кроме того, добровольцы помогают тем, кто обращается в Центры поддержки участников СВО и их семей.

Совместно со специалистами активисты движения отработали уже более 20 тыс. запросов. За активный вклад в оказании помощи участникам СВО и жителям Донбасса Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи наградили Егора Балева, Елену Жарову и Екатерину Скорикову.

Весной этого года в Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодежи. За активное участие в волонтерской деятельности в рамках мероприятия Благодарственным письмом губернатора Московской области наградили Кирилла Котельникова из Подольска.

Уже 4 года волонтеры Подмосковья принимают участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Благодарственные письма министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ волонтерам вручила председатель совета ассоциации Добро.рф Алина Яшина.

Чтобы делать еще больше добрых дел, волонтеры Подмосковья запустили платформу для сбора пожертвований на нужды участников СВО — помощь-героям.рф. Известный актер театра и кино, режиссер, сценарист Иван Добронравов вручил самым активным волонтерам дипломы за активное участие в фандрайзинговой кампании «Волонтеров Подмосковья».

Активисты всегда находятся на передовой и готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях, как это было в начале года после аварий на объектах тепло- и энергоснабжения в городских округах Подмосковья и после теракта в «Крокус Сити Холле».

Движение, начавшее работу в 2020 году, объединило добровольческие, общественные, молодежные организации для оказания адресной помощи в разгар пандемии. Сейчас оно насчитывает более 50 тыс. добровольцев. Основные направления деятельности — сбор и отправка гумпомощи, поддержка участников СВО и их семьей, помощь пожилым, помощь в организации мероприятий и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.