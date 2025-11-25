Самую высокую финальную цену земучастка за неделю зафиксировали в Одинцове

В Московской области регулярно фиксируют на торгах ситуации, когда за объекты ведется активная борьба, а итоговая стоимость превышает начальную в 5-10 и более раз. Так, с 17 по 21 ноября было проведено 89 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 10 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в Одинцовском городском округе, поселке Москворецкого Леспаркхоза. Стартовая цена начиналась от 3 037 968,00 рублей в год. В аукционе приняло участие 16 претендентов. В ходе торгов итоговая стоимость ежегодной аренды увеличилась почти в 14 раз и составила 41 316 364,80 рублей в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Сейчас на портале размещено более 2600 предложений земельных участков в Подмосковье, подходящих для строительства загородного дома. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства.