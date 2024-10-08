Самую большую карту РФ соберут из пластиковых крышек на экофоруме в Подмосковье

Российский экологический форум (РЭФ), который пройдет с 7 по 9 октября в подмосковном округе Истра, начнется с акции студентов и экоактивистов, которые попытаются установить рекорд России. Они будут собирать самую большую карту страны из пластиковых крышек, чтобы привлечь внимание регионов, отстающих в строительстве перерабатывающих заводов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной целью форума станет подведение итогов пятилетней реформы в области обращения с отходами и обсуждение будущих перспектив.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что форум с каждым годом будет становиться все масштабнее и насыщеннее. Традиционно в первый день примут участие студенты и активисты со всей страны. Деловая программа форума будет включать сессии и обсуждения, на которых планируется подведение итогов работы за последние пять лет и определение целей на предстоящие годы.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание, которое пройдет 8 октября и будет посвящено анализу итогов 5-летней реформы в сфере обращения с отходами. В этом мероприятии примут участие важные фигуры, такие как зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев и генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Они обсудят результаты реформы и определят новые направления для развития отрасли, включая расширение ответственности производителей, привлечение инвестиций, цифровизацию и экологический мониторинг.

В течение двух дней, 8 и 9 октября, на форуме будут проходить различные сессии, в том числе посвященные работе региональных операторов и территориальным схемам. В обсуждениях примут участие представители бизнеса, государственных органов и общественных организаций, заинтересованных в развитии комплексной системы обращения с отходами и построении экономики замкнутого цикла. Организатором форума выступят РЭО, правительство России и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

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