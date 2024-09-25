Самозанятых Подмосковья 3 октября приглашают поучаствовать в деловой игре

Самозанятых Московской области 3 октября приглашают принять участие в бесплатной деловой игре «Большая игра про кооперацию самозанятых», организованной в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступает центр «Мой бизнес» Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Большая игра о совместной работе самозанятых» — это практическое мероприятие, которое показывает, как сотрудничество с коллегами может открыть путь к успеху бизнеса. Участники познакомятся с принципами кооперации и узнают, как объединение повышает эффективность работы и открывает новые горизонты для развития. Спикером выступит руководитель мастерской игр для обучения Алексей Ильин.

Мероприятие бесплатное. Игра пройдет в очном формате 19 сентября в павильоне «Арт. Техноград» по адресу: г. Москва, ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, стр. 318. Старт мероприятия в 11:00, продолжительность — 4 часа.

Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 09:00 3 октября.

Подмосковье оказывает компаниям МСП разностороннюю поддержку: как финансового, так и нефинансового характера. Поддержка сектора осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.