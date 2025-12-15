Самозанятые в России смогут получать оплачиваемый больничный
Глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому самозанятым можно будет получать оплачиваемый больничный, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
По 31 декабря 2028 года в стране планируют провести эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование. Участие в нем примут россияне, использующие специальный налоговый режим (самозанятые), Фонд пенсионного и социального страхования, налоговые органы.
Регистрация самозанятых как страховщиков будет проходить по месту их жительства. Они должны выплачивать на себя страховые суммы. Страховые сумм на полный календарный месяц устанавливают в следующих размерах: 35 тыс. и 50 тыс. рублей. Тариф взноса устанавливается в размере 3,84% страховой суммы.
Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.
