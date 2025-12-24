Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с 2026 года

Кваша объяснил, как оплачиваемый больничный изменит доход самозанятых с 2026 г

С 2026 года самозанятые граждане получат возможность оформлять оплачиваемый больничный при условии уплаты страховых взносов. Управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша рассказал, как это повлияет на рынок, сообщает АБН24 .

С 2026 года самозанятые смогут получать оплату за дни временной нетрудоспособности, если будут самостоятельно перечислять социальные страховые взносы. Ранее самозанятые также могли страховать себя, однако теперь порядок оформления больничного станет официальным.

Юрист Дмитрий Кваша пояснил, что нововведение не изменит ситуацию кардинально. По его словам, многие самозанятые не рассчитывают на выплаты по больничным, поскольку в России не принято заботиться о страховании трудоспособности, если это не является обязательным.

«Это не приведет к массовому легализационному эффекту среди самозанятых. Скорее, мера станет дополнительным способом пополнения бюджета, но не окажет существенного влияния на желание людей легализоваться, даже если социальная страховка станет доступной», — заключил Кваша.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.