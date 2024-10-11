Самовольные постройки снесут в Лобне

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В Лобне прошло заседание межведомственной комиссии по пресечению фактов самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На нем присутствовали замглавы администрации Колчин Кирилл, представители отдела муниципального земельного контроля, отдела строительства и архитектуры, отдела потребительского рынка услуг и рекламы, управления благоустройства и дорожного хозяйства, управления правовой и кадровой работы, представители городской полиции.

Участники обсудили факты самовольного занятия земель неразграниченной государственной собственности (размещения нестационарных торговых объектов и некапитальных строений). Всего рассмотрели 10 локаций. На одной из них площадью 8 тыс. кв. м выявлено множество самовольных строений. Их решено демонтировать.

Администрация регулярно обследует земельные участки для выявления нарушений требований законодательства и их устранения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.