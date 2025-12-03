сегодня в 02:24

Самолет, в котором может находится спецпосланник США Уиткофф, вылетел из Москвы

Самолет того же типа, на котором спецпосланник США Стив Уиткофф, вероятно, прилетел в Москву, вылетел из аэропорта «Внуково», сообщает РИА Новости .

Согласно данным портала Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 появился в воздушном пространстве недалеко от аэропорта около 02.00 мск и полетел в направлении к юго-западу от столицы.

Отмечается, что на самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе.

Российский лидер Владимир Путин начал запланированную в Москве встречу со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффоми и зятем Дональда Трамп Джаредом Кушнером около 19.40 во вторник.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны — предприниматель, инвестор, основатель компании «Affinity Partners» Джаред Кушнер. Спецпосланник президента США считается одним из ключевых участников переговорного процесса по украинскому кризису.

