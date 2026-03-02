Самолет Ил-76 доставил из Египта работавших в Израиле россиян

В Подмосковье прибыл самолет Ил-76, который доставил из Египта работавших в Израиле российских дипломатов, сообщает «Звезда» .

Вывоз был организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС страны Александра Куренкова.

В аэропорту Жуковский приземлился спецборт с дипломатическими работниками и членами их семей, которые служили в Израиле. Всего в Россию вернулись 84 человека, в том числе 38 детей.

Утром 28 февраля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США начинают масштабную операцию против Ирана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

