Самой востребованной датой свадьбы в Москве в следующем году оказалась 26.06.2026

В Москве ЗАГСы уже получили более 2 тыс. заявлений о регистрации брака на привлекательные даты 2026 года, что составляет 30% от общего числа поданных заявлений. Об этом ТАСС сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, прием заявлений для заключения брака на 2026 год активно продолжается.

«В четвертом квартале также откроется программа мэра Москвы „Новые адреса счастья“. Интерес к красивым датам среди молодоженов не угасает», — сказала Уханева.

Самой популярной датой стала 26 июня 2026 года, которую выбрали уже свыше 530 пар. За ней следуют 6 июня и 8 августа с более чем 430 и 330 заявлений соответственно.

Наибольшее количество заявок было подано на июнь: шесть из десяти самых популярных дат приходятся именно на этот месяц. Например, 20 июня выбрали более 280 пар, 27 июня — 190 пар, 16 июня — 169 пар, а 5 июня — более 150 пар.