сегодня в 16:27

Самоходные платформы для перевозки буровых будут выпускать в Подмосковье

В Московской области передан очередной земельный участок в льготную аренду для строительства импортозамещающего производства. Участок в Орехово-Зуевском округе в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» получило ООО Торговый дом «Арсенал-Сервис». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«ТД „Арсенал-Сервис“ займется выпуском самоходных платформ для транспортировки буровых модулей. Продукция позволит заменить на российском рынке ряд иностранных поставщиков аналогичной техники. Инвестиции в проект превысят 95 млн рублей. На предприятии планируется создать 36 рабочих мест. Плановый срок запуска производства — 2026 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках производственной деятельности компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. В качестве сырья для производства спецтехники будет использоваться: швеллер и узлы рамы, трансмиссия, двигатель, кабина и оперение, шины и диски, электропроводка.

Для строительства и эксплуатации комплекса по производству самоходных платформ для транспортировки буровых модулей компании предоставлено свыше 5,8 га в аренду по льготной ставке сроком на 3 года. На данной площадке будет сооружен производственно-складской комплекс площадью 5830 кв. м.

Подобрать землю для строительства производственных объектов, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.