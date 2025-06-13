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Самое высокое здание в мире окрасили в цвета флага России

Самое высокое здание в мире — башню Бурдж-Халифа в центре Дубая — подсветили в цвета российского триколора в честь Дня России, сообщает РИА Новости .

Бурдж-Халифа имеет 163 этажа. В здании находятся торговые центры, гостиничные номера, апартаменты, бассейны, рестораны, кафе и офисы.

Высота сооружения составляет 828 метров. Башня строилась с 2004 по 2010 год.

12 июня россияне отметили День России — национальный праздник, который объединяет всю страну.