Самое высокое в XXI веке: в Москве установлен рекорд по атмосферному давлению
Позднякова: в Москве зафиксировали самое высокое атмосферное давление в XXI веке
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Утром в пятницу атмосферное давление на ВДНХ составило 761,9 мм рт. ст. Это второй результат после рекорда 1992 года и самое высокое значение в XXI веке, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По ее словам, по мере роста температуры в городе атмосферное давление стало понижаться.
Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье небольшую облачность в пятницу. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов.
Осадков в регионе не ожидается.