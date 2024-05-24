Самое высокое в XXI веке: в Москве установлен рекорд по атмосферному давлению

Утром в пятницу атмосферное давление на ВДНХ составило 761,9 мм рт. ст. Это второй результат после рекорда 1992 года и самое высокое значение в XXI веке, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.