Самое крупное в РФ криохранилище материала редких рыб находится в Дмитрове

Единственное в России криохранилище генетического материала редких рыб расположено в Дмитровском округе. Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), расположенный в поселке Рыбное, посетил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Филиал, работающий в поселке Рыбное, уже более 90 лет ведет большую научную работу по сохранению богатства пресноводной аквакультуры, чтобы обеспечить устойчивое воспроизводство ценных видов рыб.

О структуре уникального учреждения, основных направлениях научной работы главе округа рассказал руководитель филиала Мышкин Алексей Владимирович.

«У нас работает 9 лабораторий, где ведутся разработки по изучению физиологии, кормлению рыб, влияния воды, окружающей среды, и болезням рыб, — сказал Алексей Владимирович.

Как проходит научная работа, почему основное внимание в ней уделяется карповым и осетровым рыбам, о новых методиках выращивания рыбопосадочного материала (это позволяет воспроизводить популяцию рыб, в том числе и редких) — рассказывал о деятельности филиала Алексей Мышкин.

Также он провел для Ивана Курданина вводную экскурсию по филиалу.

В лаборатории ихтиопатологии кандидат биологических наук, заведующая этого подразделения Наталья Романова рассказала о том, как ведутся научные исследования в области бактериальных, вирусных болезней разных рыб, и о работе непосредственно на водоемах, куда специалистов из филиала приглашают для консультаций и оказания помощи в борьбе с болезнями рыб.

Есть в филиале и уникальное подразделение — лаборатория криобиологии, в которой находится криобанк. Он — самый крупный Криобанк в России и один из крупнейших в мире. В нем при крайне низких температурах хранятся сперма и ткани ценных пород рыб, таких как осетр, белуга, севрюга, стерлядь, амур белый и черный, лосось и многих других. В банке уже около 3 тыс. образцов, и первые образцы в нем появились в конце 80-х годов прошлого столетия.

Главе округа показали образцы икринок, оплодотворенных материалом, замороженным в 1988 году: развитие будущих рыбок идет успешно.

Еще одно место, где побывал Иван Курданин — научно-техническая библиотека филиала. Здесь хранится литература — более 20 тыс. томов — в которой собраны все достижения и открытия в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Некоторым книгам более 120 лет. Это не только учебные издания, но и доклады, диссертации и многие другие научные труды, не только сотрудников филиала, но и коллег из других научно-исследовательских учреждений.

Он также рассказал, что помещения библиотеки были недавно капитально отремонтированы, а панно в читальном зале, созданное более полувека назад — сохранено и отреставрировано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.