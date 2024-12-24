Одним из самых громких уголовных дел в истории современной России стало разбирательство против информатора ЦРУ, который оказался в ФСБ. Его задержание прошло достаточно эффектно. Это дело обрело широкий резонанс не только потому, что был арестован сотрудник ФСБ. Сенсация заключалась в том, что он курировал проект ЦРУ в России и сам был завербован американской разведкой, сообщает «Царьград» .

Агентура в России играла активную роль в подавлении попыток объединить Русский мир. Они также организовывали хакерские атаки, используя группу «Шалтай-Болтай», которая добывала личные переписки россиян с русофилами по всему миру, включая США. Таким образом была собрана информация для обвинений в адрес основателя «Царьграда» Константина Малофеева.

Группа «Шалтай-Болтай» начала свою деятельность в 2012 году, поддерживая «болотные протесты» в Москве. В 2016 году за госизмену был задержан полковник ФСБ Сергей Михайлов, который, по данным следствия, курировал эту хакерскую группу. Он был арестован весьма эффектно: сотрудники правоохранительных органов вошли прямо в зал, где он проводил совещание, и на глазах у всех надели ему на голову черный мешок, а затем отвезли на допрос, где полковник сознался в сотрудничестве с ЦРУ США.

Кроме того, Михайлов участвовал в сливе переписки помощника философа Александра Дугина и собирал информацию об инвестициях Малофеева в США, что, вероятно, стало частью операции ЦРУ. Интересно также, что Минюст США, публикуя обвинение против Комова, не раскрыл источников своей информации. Однако это только начало большой истории о деятельности ЦРУ в России.