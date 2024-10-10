Сами становимся насильниками: психолог о призывах жертвам изнасилования рожать

Руководитель Тюменского центра психологии Альфия Кабирова прокомментировала предложение лидера общественного движения «Сорок сороков» Андрея Кормухина, посоветовавшего женщинам рожать, если они забеременели в результате изнасилования. По мнению психолога, это приведет к «продолжению изнасилования», сообщает «ФедералПресс» .

«Жертва изнасилования должна самостоятельно принимать решение, потому что она уже получила очень серьезную травму. И если мы будем еще и принуждать ее девять месяцев каждую секунду чувствовать себя жертвой, то мы тоже становимся насильниками», — сказала Кабирова.

По словам эксперта, вторичную травму женщине наносит отношение окружающих к ситуации, когда ее обвиняют в случившемся. Это плохо влияет на реабилитацию жертвы, уверена Кабирова.

Ранее Андрей Кормухин предложил женщинам, пережившим насилие, не делать аборты от насильников, а рожать детей и отдавать их на воспитание в церковь.