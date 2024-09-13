Самая сексуальная таксистка: как модель Playboy начала заниматься извозом

Модель Playboy после развода с мужем и разорения отправилась работать в такси

50-летняя бывшая модель журнала Playboy развелась с мужем, осталась без денег на существование и отправилась работать в такси, сообщает Lenta.ru .

Американка Нанетт Хаммонд Лоскьяво много лет была замужем за состоятельным человеком. В браке она подарила супругу шестерых детей.

Женщина была домохозяйкой на протяжении 17 лет. По ее словам, она полностью зависела от мужа в финансовом плане. Жила пара как в сказке: у них был свой особняк и еще два дома.

Также Лоскьяво ездила на роскошных автомобилях, не считала расходы, ходя по магазинам, и тратила баснословные деньги на пластические операции. Однако брак это не помогло спасти, и супруги развелись.

После расставания женщина осталась без денег и потеряла опеку над одним из сыновей. Ей снова пришлось ходить на работу. На данный момент экс-модель работает в такси на арендованной машине. Она едва сводит концы с концами.

Уже третий год Лоскьяво пытается вернуть опеку над сыном. В соцсетях женщину поддерживают и даже называют ее «самой сексуальной таксисткой в мире».