Самая «качающая» базовая станция Москвы в Новый год работала на ВДНХ

В МТС проанализировали работу мобильной сети в Москве в новогоднюю ночь и днем 1 января 2026 года. Пиковая нагрузка во время массовых гуляний выросла почти в три раза, топ-3 нагруженных базовых станций работали на ВДНХ, в парке Зарядье и на улице Охотный ряд возле городской елки на Манежной площади, сообщает пресс-служба оператора.

Самой «качающей» оказалась базовая станция на ВДНХ, которая в часы пик одномоментно обслуживала свыше 7 тыс. человек, что в 3 раза больше, чем в обычные выходные дни. Далее с большим отрывом идет базовая станция у парка Зарядье, принявшая в час пик трафик около 3 тыс. абонентов. На третьем месте — базовая станция на Охотном ряду, одновременно обслуживавшая 1,8 тыс. абонентов.

Самые загруженные базовые станции Подмосковья работали городах Балашиха и Видное — по 1 000 абонентов в моменте.

«Наши инженеры заранее проверили самые популярные места праздничных мероприятий в столице и городах Подмосковья, чтобы жители и гости региона могли звонить и пользоваться интернет-сервисами прямо с гуляний. Для этого мы провели балансировку трафика за счет корректировки секторов и мощности базовых станций, а для исключения перегрузок предусмотрели оперативный перевод трафика на соседние вышки. В результате проведенных работ даже в самых многолюдных местах в часы пик наши абоненты были обеспечены голосовой связью и комфортными скоростями интернет-доступа», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.