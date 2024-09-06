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Самая большая золотая рыбка в мире умерла в возрасте 20 лет

Самая большая золотая рыбка в мире умерла во Франции. Ей было 20 лет, сообщает РЕН ТВ .

Тело огромного оранжевого карпа по имени Морковка весом в 30 кг обнаружили в пруду Bluewater Lakes. Он расположен в провинции Шампань.

Как отмечает издание Daily Mail, рыбка скончалась в возрасте 20 лет. По предварительной версии, она умерла от старости.

Морковка прославилась благодаря своему необычному яркому окрасу и рекордному весу. В память о гигантской знаменитости на берегу пруда, где она обитала, установили мемориальную доску.