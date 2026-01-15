Сальдо: сильнее всего в теракте ВСУ в Хорлах потрясли истории с детьми

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что больше всего в теракте ВСУ в курортном поселке Хорлы его потрясли истории, связанные с детьми, сообщает РИА Новости .

Он привел в пример историю, как во время удара мать видела своего маленького сына, которого буквально подняла и отбросила ударная волна.

По его словам, этот мальчик сейчас проходит лечение в Москве,

«…врачи делают все возможное», — отметил Сальдо.

Согласно данным следствия, в ночь на 1 января киевский режим с помощью беспилотников атаковал здания кафе и гостиницы в Хорлах. В результате террористической атаки 29 человек. еще более 60 пострадали. В настоящее время в больницах остаются 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).

