сегодня в 02:21

Сальдо: Херсонская область не жалеет о своем выборе

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что никто в регионе не жалеет о своем выборе воссоединиться с РФ, сделанном на референдуме 3 года назад, сообщает РИА Новости .

По его словам, решение вернуться в Россию было правильным

«Это ощущается в разговорах с людьми, на встречах в муниципалитетах, в том, как дети с гордостью поднимают российский флаг в школах», -отметил он.

30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Памятную дату начали отмечать с 2023 года.

30 сентября 2022 года четыре региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы. На голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Большинство поддержали этот вариант. Так, в ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР 98,42%, в Запорожской области 93,11%, а в Херсонской 87,05%.

