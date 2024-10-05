Салат из тыквы и ягодный пунш предложат гостям фестиваля «Золотая осень» в Москве

Свои блюда предлагают отведать около 20 ресторанов мегаполиса.

Все желающие могут попробовать нежный осенний салат с печенью и медово-горчичным соусом, а затем перейти к жаркому с двумя видами мяса и грузинской хаппи. Можно насладиться тыквенным супом со страчателлой из сулугуни и тыквенными семечками. Еще гостям предложат кутаб с тыквой и печень индейки с карамелизованными яблоками.

В осеннем столичном фестивальном меню также представлены копченая утка с тыквой и яблоками, салат с цуккини, спаржей, сыром и льном, баранья лопатка с пюре из зеленого горошка и печеной тыквой, брускетта с муссом из подкопченой тыквы и ростбифом, ризотто с тыквой и горгонзолой и многое другое.

На десерт посетителям ресторанов — участников фестиваля предложат медовик со сметанным кремом и латте «Вишня в шоколаде». Согреться этой осенью можно теплыми напитками. Гости могут заказать кавказский горный чай с травами, латте «Кленовый пекан», чай без чая «Шиповник-апельсин», ягодный пунш, коктейль «Листопад».