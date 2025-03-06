Сайты МВД России были временно недоступны из-за сбоя

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Официальные сайты министерства внутренних дел РФ утром в четверг временно не открывались, сбой произошел в работе федерального сайта ведомства и региональных главков, сообщает ТАСС .

Некоторое время сайт МВД не был доступен ни с мобильных устройств, ни с компьютеров. Тоже касается и сайта Госавтоинспекции.

«Не удается получить доступ к сайту», — было написано вместо открытия стартовой страницы.

С чем был связан произошедший сбой, пока неизвестно.

Сейчас сайты МВД открываются нормально.