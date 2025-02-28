Сахарный диабет и рак: для кого опасен перманентный макияж

Эксперт-мастер тату и перманентного макияжа Анастасия Волкова рассказала, кому лучше отказаться от процедуры перманентного макияжа.

С помощью перманентного макияжа можно подчеркнуть природную красоту и подкорректировать особенности внешности на длительное время. Он актуален для людей с активным образом жизни и тех, кто хочет выглядеть аккуратно даже без декоративной косметики. Также перманентный макияж подходит людям, болеющим алопецией или потерявшим брови/ресницы, а еще тем, кто страдает от аллергии на косметику.

С помощью перманента можно дорисовать или полностью восполнить брови без риска развития аллергической реакции на долгое время.

«Также перманентный макияж может скрыть рубцы, шрамы, следы от акне, последствия неудачных пластических операций», — добавила Волкова в эфире радио Sputnik.

Однако не стоит забывать про состояние кожи и медицинские противопоказания. При экземе, псориазе, дерматите и грибковых инфекциях такие услуги противопоказаны, так как перманент может ухудшить состояние кожи. А диабет увеличивает риск осложнений. Людям с проблемами свертываемости крови стоит подходить к процедуре с осторожностью. При аллергии на пигменты и анестезию, при онкологическом лечении и химиотерапии перманент запрещен.

«Перед процедурой рекомендуется провести тест на чувствительность к компонентам», — заключила эксперт.