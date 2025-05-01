«Сад памяти» посадили егорьевцы в рамках традиционной весенней акции

Первый гектар леса посадили егорьевцы рядом с деревней Колычево-Боярское. Для этой территории «Мособллес» подготовил 5,6 тыс. сеянцев сосны. Порядка 300 человек присоединились к посадке в рамках традиционной весенней акции «Сад памяти». В этом году она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло на одной из территорий, пострадавшей в ходе летнего урагана «Эдгар». В рамках весенней посадки сотрудники местных лесничеств восстановят еще 19 гектаров леса — порядка 90 тысяч сеянцев. Тем, что высадили в этот день, — 3 года.

«Чем меньше саженец — тем лучше он приживается», — отмечают лесничие.

В течение 5-ти лет сотрудникам егорьевского филиала «Мособллеса» предстоит наблюдать за приживаемостью, досаживать и далее — ухаживать за деревцами.

Погода в день акции посадке благоволила — лесничие отметили, что деревья лучше всего приживаются, когда на улице влажно и прохладно.

«Сей в грязь — будешь князь», — вспоминает старший участковый лесничий Цнинского лесничества Алексей Казаков старую поговорку.

Помимо школьников, студентов и других участников к посадке присоединились и предприятия. Только компания «Ультра Декор» привезла на площадку около 100 человек. Её сотрудники — постоянные участники таких акций. Их цель — посадить миллион деревьев. Лес сажали и представители администрации.

«Благодаря программе лесовосстановления, которую инициировал Андрей Юрьевич Воробьев, сегодня мы видим, как возрождаются зелёные лёгкие округа. И это не просто экология — это наша общая ответственность перед будущими поколениями», — отметил глава г. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Каждое посаженное в этот день дерево, как считают организаторы, — это символ памяти о героях, отдавших жизни за Победу. Следующая посадка пройдет уже осенью. Планируют высадить около 100 гектаров леса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.