Сад Меценатов в Клину пополнился деревьями в День российского предпринимательства
Фото - © Администрация го Клин
Вместе с главой городского округа Клин Аленой Сокольской прекрасную яблоню 26 мая 2025 года высадил российский предприниматель итальянского происхождения Де Чет Андреа, директор по развитию компании по производству порошковой краски «СТАРДАСТ», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Италии невозможно вести бизнес, там 90% налоги. Поэтому 15 лет назад мы привезли сюда в Клин небольшую линию. Нас было 6 человек. Сейчас предприятие выросло, у нас 70 рабочих мест и мы продолжаем развиваться и расширять наше производство. Мы видим в Клину бизнес-ориентированный подход администрации, он мотивирует на дальнейшее развитие. И поэтому планируем расти здесь дальше, создавать рабочие места и вкладываться в экономику региона», — рассказал Андреа Де Чет.
Компания СТАРДАСТ на земле Подмосковья работает с 2009 года. Является флагманом в области производства качественной порошковой краски, лака, грунта, антибактериальных красок, красок для архитектуры, специальных порошковых красок и металликов, которые используются по всей России и экспортируются за границу.
«Для нас большая честь сегодня вместе с Главой округа посадить дерево, которое обязательно принесет полезные и вкусные плоды. А еще оно должно цвести не белыми, а красно-розовыми цветами. Кстати, в России больше всего продается белых, черных и серых красок. Но сейчас фиксируем спрос на красивые и необычные цвета. Нам приятно, что наша компания помогает делать жизнь в России ярче», — рассказал Андреа Де Чет.
Напомним, проект Сад Меценатов родился в Клину 10 лет назад. В микрорайоне Майданово высадили цветочную композицию, повторяющую почетный знак, вручавшийся в России меценатам. А в рамках дальнейшего благоустройства парка Меценаты Клина высаживают здесь каждый год в День российского предпринимательства плодовые деревья, так как девиз социально-ответственных предпринимателей — приносить пользу, развивая свой бизнес, и создавать условия для развития территорий своего присутствия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.
«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.