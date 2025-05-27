Сад Меценатов в Клину пополнился деревьями в День российского предпринимательства

«В Италии невозможно вести бизнес, там 90% налоги. Поэтому 15 лет назад мы привезли сюда в Клин небольшую линию. Нас было 6 человек. Сейчас предприятие выросло, у нас 70 рабочих мест и мы продолжаем развиваться и расширять наше производство. Мы видим в Клину бизнес-ориентированный подход администрации, он мотивирует на дальнейшее развитие. И поэтому планируем расти здесь дальше, создавать рабочие места и вкладываться в экономику региона», — рассказал Андреа Де Чет.

Компания СТАРДАСТ на земле Подмосковья работает с 2009 года. Является флагманом в области производства качественной порошковой краски, лака, грунта, антибактериальных красок, красок для архитектуры, специальных порошковых красок и металликов, которые используются по всей России и экспортируются за границу.

«Для нас большая честь сегодня вместе с Главой округа посадить дерево, которое обязательно принесет полезные и вкусные плоды. А еще оно должно цвести не белыми, а красно-розовыми цветами. Кстати, в России больше всего продается белых, черных и серых красок. Но сейчас фиксируем спрос на красивые и необычные цвета. Нам приятно, что наша компания помогает делать жизнь в России ярче», — рассказал Андреа Де Чет.

Напомним, проект Сад Меценатов родился в Клину 10 лет назад. В микрорайоне Майданово высадили цветочную композицию, повторяющую почетный знак, вручавшийся в России меценатам. А в рамках дальнейшего благоустройства парка Меценаты Клина высаживают здесь каждый год в День российского предпринимательства плодовые деревья, так как девиз социально-ответственных предпринимателей — приносить пользу, развивая свой бизнес, и создавать условия для развития территорий своего присутствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.