С жителями Домодедова обсудили благоустройство территории вблизи индустриального парка

В деревне Данилово округа Домодедово прошла очередная встреча жителей, представителей администрации и подрядной организации, которая возводит индустриальный парк. Такие встречи проводятся регулярно по поручению главы округа Евгении Хрусталевой и позволяют оперативно отслеживать выполнение обязательств и уточнять планы по дальнейшему благоустройству территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителям представили актуальную информацию по основным направлениям работ. Освещение подъездной дороги будет установлено до 15 декабря — сроки согласованы с учетом прохождения проектных процедур. В графике остаются строительство очистных сооружений для ливневых стоков, устройство тротуаров, разворотного круга и остановки общественного транспорта.

По просьбе жителей в проект внесены корректировки: исключена дорога, проходившая слишком близко к деревне. Подрядчик сообщил, что транспортное моделирование обновлено и направлено на согласование в областное министерство дорожного хозяйства. После утверждения данные представят жителям отдельно.

Продолжается строительство двух общежитий и универсального складского корпуса. Собственником земли завершен ремонт плотины в деревне. На подъездной дороге готовится установка разметки и дорожных знаков. Частично смонтированы шумозащитные экраны — работы временно приостановлены из-за прокладки канализационной линии, но будут продолжены после ее завершения.

Все озвученные вопросы взяты в работу и остаются на контроле административных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.