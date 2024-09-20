С жителем Электростали обсудили вопрос использования сельхозземель в округе

В приемной правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия и его заместители провели личный прием граждан. Один из жителей городского округа Электросталь обратился по вопросу целесообразности использования 2 земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 53 га и 156 га, расположенных в деревне Степаново и деревне Бабеево. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Специалисты совместно с представителями администрации городского округа провели выездное обследование, в ходе которого зафиксировали признаки нецелевого использования указанных земельных участков. Материалы были направлены в органы, уполномоченные на проведение проверок нецелевого использования сельскохозяйственных земель. В отношении владельцев земли Росреестром объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства», — отметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин.

Заместитель министра также уточнил, что территориальная зона СХ-3 установлена для ведения сельскохозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей. Градостроительный регламент не предусматривает размещение жилых, в том числе садовых или дачных домов в указанной территориальной зоне, это считается незаконным.

По итогу встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных дал поручение инициировать проверку по приведению участков в соответствие с муниципальным земельным законом и инициировать мероприятие по сносу самовольных построек администрацией городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.