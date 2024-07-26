С владельца участка в Щелкове взыщут 850 тыс за ущерб от незаконной свалки

Ранее сотрудники министерства провели ряд надзорных мероприятий, в ходе которых было установлено, что по недосмотру собственников земель на нескольких участках в деревне Назимиха были незаконно размещены строительные отходы и грунты. Во всех случаях специалисты аккредитованной лаборатории провели маркшейдерские исследования и лабораторный анализ проб мусора для расчета сумм ущерба.

«Мы подали еще одно исковое заявление по факту незаконной свалки, выявленной в Назимихе, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Собственником участка, на котором произошло нарушение, является местный индивидуальный предприниматель. Он и выступит в роли ответчика, цена иска — свыше 850 тысяч рублей».

Ранее сообщалось, что Минэкологии подало еще несколько исковых заявлений о возмещении ущерба от свалок в Назимихе, общая сумма составляет почти 180 миллионов рублей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.