С учащимися Каширы обсудили тему волонтерства в ходе «Разговоров о важном»

Первая зимняя рабочая неделя в школах городского округа Кашира традиционно началась с торжественной линейки и поднятия флага под гимн Российской Федерации. В этот день «Разговор о важном» был посвящен предстоящему дню волонтера «Миссия — милосердие». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе занятия учителя рассказали о понятии милосердия как фундаменте человеческих отношений и расширили представление о работе волонтеров.

Цель занятия — помочь ребятам получить опыт волонтерской деятельности и развить в них такие качества, как доброта, чуткость, способность к сопереживанию, сочувствию и милосердию.

Каждое доброе дело, даже небольшое, имеет значение.

Вместе волонтеры создают позитивные перемены, которые не только помогают конкретным людям, но и вдохновляют окружающих на помощь и добрые поступки.

На интерактивной части занятия учащиеся решали ребусы, кроссворды и соединяли части пословиц. Также посмотрели фрагменты фильма «Мой друг Дима Зорин», побеседовали о том, какие качества важны, чтобы делать добрые дела.

В школах России «Разговоры о важном» появились в 2022/23 учебном году. Занятия направлены на укрепление традиционных ценностей и воспитание патриотизма у российских школьников.

«Разговоры о важном» представляют собой внеурочные занятия в формате открытой и свободной беседы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.