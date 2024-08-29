С шеститомником «Без вести павшие» познакомили раменских учителей истории

Александр Горбачев — полковник МЧС в отставке. В 2006 году создал и по 2019 год возглавлял Раменскую службу спасения и антикризисного реагирования. Является лауреатом премии им. В. А. Мельникова Союза журналистов Подмосковья в номинации «Общественная деятельность», а также лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Связь времен».

Устанавливая судьбы бойцов, Александр Горбачев, описывает их, создавая страницы памяти в книге под названием «Без вести павшие». Недавно он закончил шестой том. Всего житель Раменского установил судьбу 1044 воинов, не вернувшихся с полей сражений в 1941–1945 годах.

Публикации о судьбе пропавших без вести раменчанах долгое время регулярно выходили в муниципальной газете «Родник». Люди читали, кто-то находил своих бойцов. Это было невероятно трогательно. В редакцию летели отзывы, которые вызывали эмоции у всех. Александр Васильевич встречался с родными воинов, судьбу которых ему удалось установить.

«Помню, как женщина весьма преклонного возраста достает из сумки потертый от времени целлофановый пакет. Дрожащими руками она бережно вынимает из него пожелтевшие фотографии. И смахивая накатившие на глаза слезы, начинает рассказывать», — вспоминает Александр Горбачев.

В каждой книге — только проверенные факты, а также информация, найденная в архивных документах. Здесь можно узнать о месте службы бойца, в каких войсковых операциях он участвовал, когда погиб или попал в плен. Кроме того, Александр Горбачев описывает места захоронений бойцов на момент гибели. Нередко и теперешние места захоронений. Ведь после войны многие населенные пункты отошли к другим муниципальным образованиям. По поиску умерших в плену устанавливает перемещения по лагерям военнопленных, когда и с каким диагнозом они находились на лечении, когда и по какой причине умерли, где были захоронены.

Информация подкрепляется картами, документами, копиями списков безвозвратных потерь, наградных листов, документов военнопленных, схемами боевых действий и, разумеется, фотографиями. Александр Горбачев, собирая по крупицам, лично восстанавливает фото бойцов, представляя в своих книгах снимки в хорошем качестве.

«Несколько экземпляров пятитомника я передал в Дом учителя, для дальнейшей передачи в школьные библиотеки. Еще несколько — отдал в Центральную библиотеку г. Раменское, чтобы оттуда книги ушли в другие библиотеки округа. Сейчас тружусь над седьмым томом. Ищу средства на издание шеститомника, который планирую презентовать уже в скором времени», — заключает Александр Горбачев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.