С сентября в Подмосковье ограничат продажу алкоголя в объектах торговли в МКД

С 1 сентября в Московской области вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Магазины, входы и выходы из которых расположены со стороны внутренних дворов МКД, не смогут торговать спиртным. Исключение составят только торговые объекты, входы в которые находятся со стороны улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части, либо в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Такие торговые точки без лицензии — продававшие слабоалкогольные напитки, обязаны убрать алкоголь с прилавков и прекратить продажу до 1 сентября. После чего хранение и продажа спиртной продукции станет нарушением: товар будут изымать, а собственники понесут административную ответственность. Магазины, имеющие действующую лицензию, продолжат продавать алкогольную продукцию до окончания ее срока действия, и в дальнейшем не смогут ее продлить или получить. Закон направлен на сокращение числа алкомаркетов, которые располагаются во дворах жилых домов, рядом с детскими и спортивными площадками, вблизи дошкольных и образовательных учреждений, где не место подобным магазинам. Кроме этого, поможет обеспечить тишину и порядок в жилых районах, снизить пропаганду алкогольной продукции, тем самым, способствуя сохранению здоровья жителей», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Часть 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусматривает штрафы за незаконную продажу алкоголя в размере до 300 тысяч рублей для юрлиц и до 40 тысяч рублей для ИП. Под действие закона попадут около 2 900 торговых объектов. Из них порядка 1 500 имеют лицензию, при этом треть составляют специализированные алкомаркеты, и более 1 400 объектов без лицензии, где продавались слабоалкогольные напитки. Однако свыше 45% нелицензированных точек уже прекратили торговлю алкоголем ещё в ходе проверок. Контрольные мероприятия проводятся Министерством совместно с сотрудниками администраций муниципалитетов и УВД по Московской области на постоянной основе.

Дополнительно закон вводит ограничения на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов. Ранее эта норма действовала в России только для магазинов, теперь она распространяется и на общепит в Подмосковье.

В регионе для предпринимателей, желающих работать в рамках закона, реализован механизм получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в цифровом формате, за счет чего срок выдачи сократился до 13 дней, вместо 30, как в других регионах России.

Проверка попадания объекта в «зону запрета» проходит онлайн, без выезда сотрудника на место — заявитель самостоятельно прикладывает необходимые фото- и видеоматериалы в соответствии с методическими рекомендациями, после чего Министерством принимается соответствующее решение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.