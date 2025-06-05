С рабочим визитом глава Ступина Мужальских посетил предприятие «Флекс Филмс Рус»

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С 2020 года на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания производит упаковочную пленку. Ежегодно предприятие выпускает порядка 34 тыс. тонн продукции. В 2024 году компания «Флекс Филмс Рус» открыла новый завод, где производит CPP пленку. Объем производства — 18 тыс. тонн в год. В следующем году отроется цех по выпуску красок и клея, сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями посетил с рабочим визитом предприятие «Флекс Филмс Рус».

Генеральный директор Джунаид Кхан рассказал руководителю муниципалитета о планах по развитию компании, показав основной цех производства. «Флекс Филмс Рус» входит в состав международного холдинга Uflex Group — лидера по выпуску упаковочных материалов в Индии, работает более чем в 140 странах мира.

Глава округа поблагодарил руководство компании за сотрудничество и поддержку социальных инициатив.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе рассмотрели обращения жителей в адрес компании, связанные с резким запахом от производства. Совместно выработали решение проблемы.

Сергей Мужальских отметил, что в округе работает много динамично развивающихся компаний, что является показателем инвестиционной и экономической привлекательности территории для среднего и крупного бизнеса. Это способствует созданию новых рабочих мест и укреплению экономики.

Резидентами особой экономической зоны «Ступино Квадрат» также являются: «Арвалус», «Мишн Фудс Ступино», «Мустанг Ступино», «НПО Краско», «Д-Текс», «Интелбио», «Барилла Рус Продакшн» и другие, которые вносят вклад в экономику муниципалитета и региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.