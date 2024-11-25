С председателями комиссий Госсовета провели совещание по вопросам нацпроектов

По поручению помощника президента РФ, секретаря Государственного совета РФ Алексея Дюмина 25 ноября состоялось совещание с председателями комиссий Госсовета по вопросам разработки новых национальных проектов.

«Реализовывать нацпроекты предстоит правительству совместно с регионами. И, прежде всего, это работа на земле», — отметил Дюмин.

Он добавил, что на данный момент определяются ориентиры развития России на ближайшие шесть лет. Дюмин призвал всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп в работе. Дюмин напомнил о своей позиции по этому вопросу — интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений.

В мероприятии в том числе принял участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. В ходе совещания обсудили содержание паспортов нацпроектов, процесс их формирования и согласования.

В течение последних двух месяцев паспорта нацпроектов рассматривались на заседаниях комиссий Госсовета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях правительства.

Итоги совещания будут учтены при подготовке заседания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. На нем главе государства представят результаты работы над новыми нацпроектами.