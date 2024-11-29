С предпринимателя Подмосковья взыскали более 12 млн рублей за незаконную деятельность

Кармаскалинский межрайонный суд республики Башкортостан удовлетворил исковые требования прокуратуры о возмещении вреда, причиненного преступлением, совершенным уроженцем Башкортостана в Подмосковье. Иск был подан в интересах Минэкологии Московской области, поскольку предметом разбирательства было незаконное обращение со строительными отходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из материалов дела, гражданин решил организовать бизнес по приему и транспортировке отходов, для чего снял офис в Москве и начал заключать договоры на вывоз строительных отходов. Позднее он арендовал площадки для перегрузки мусора в городских округах Красногорск и Химки. При этом за лицензией на сбор, обработку, транспортировку и утилизацию отходов предприниматель не обращался, а вывезенные отходы впоследствии передавал другим специализированным организациям.

Согласно заключению экспертов, за три года незаконной деятельности гражданин получил доход в сумме свыше 12 миллионов рублей. Этот факт был подтвержден постановлением Химкинского городского суда, который рассматривал дело о незаконном предпринимательстве. Уголовного преследования гражданину удалось избежать, однако по решению суда он обязан возместить ущерб в сумме незаконного обогащения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.