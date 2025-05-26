С правом на справедливость: как работают общественные наблюдательные комиссии

Об институте ОНК, его смыслах, возможностях и перспективах — в нашем материале

26 мая стартует масштабный этап ротации составов общественных наблюдательных комиссий в 43 субъектах РФ. Центр приема документов о выдвижении кандидатов в составы ОНК будет развернут в Общественной палате РФ. Прием документов будет осуществляться в течение 60 дней.

В настоящее время ОНК осуществляют свою деятельность в 85 субъектах РФ. Общее количество членов ОНК на 2025 год — свыше 1,2 тысячи человек.

С 2022 по 2024 годы ОП РФ реализовала масштабный проект «Обучающие семинары для кандидатов в новые составы общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации». Проект был направлен на обучение и подготовку кандидатов в члены ОНК.

Федеральный закон № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» был принят в 2008 году. Согласно закону, соблюдение прав человека в местах принудительного содержания контролируют ОНК, действующие на постоянной основе в субъектах РФ. Закон определяет цели и задачи общественных наблюдательных комиссий, перечень мест принудительного содержания, куда имеют доступ члены ОНК, полномочия членов комиссий и порядок формирования составов ОНК, которое осуществляется ОП РФ.

Задачи ОНК

Среди основных задач ОНК — общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, расположенных на территории субъекта РФ, в котором образована ОНК. Кроме того, члены комиссий готовят заключения, предложения и обращения по результатам общественного контроля. Важнейшая задача — содействие сотрудничеству некоммерческих и иных общественных организаций, администраций мест принудительного содержания, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных органов, осуществляющих в пределах региона полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Процедура ротации

Процедура ротации проходит в несколько этапов. Не позднее чем за 120 дней до истечения срока полномочий ОНК публикуется уведомление о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав ОНК нового состава, а не позднее 60 дней со дня опубликования данного уведомления организация направляет секретарю ОП РФ заявление о выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной комиссии. Совет ОП РФ рассматривает заявления и в срок, не превышающий 95 дней со дня опубликования уведомления, принимает решение о назначении члена ОНК либо об отклонении предложенной кандидатуры, и в течение 25 дней после принятия этого решения члену ОНК выдается соответствующий мандат.

Требования к кандидатам в члены ОНК

Членом ОНК может стать любой гражданин РФ, не имеющий иностранного гражданства (подданства, вида на жительство), не младше 25 лет, имеющий опыт работы в области защиты прав граждан. У члена ОНК должны отсутствовать неснятые или непогашенные судимости, решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным, а также близкие родственники, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Членами ОНК не могут стать граждане, которые ранее были назначены членами ОНК одного субъекта РФ три раза подряд, адвокаты, лица, замещающие государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов РФ, должности государственной гражданской службы субъектов РФ, должности муниципальной службы, а также муниципальные должности.

Требования к организациям, выдвигающим кандидатуры в состав ОНК

Правом на выдвижение кандидатур в состав ОНК обладают общественные объединения, ассоциации (союзы), фонды, автономные некоммерческие организации, имеющие государственную регистрацию и осуществляющие деятельность не менее трех лет со дня создания. Уставной целью такой организаций должны являться защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина.

Организации, за исключением общероссийских общественных объединений, должны не менее одного года иметь государственную регистрацию или осуществлять свою деятельность в субъекте Российской Федерации, в котором образована или будет образована общественная наблюдательная комиссия.

Правом на выдвижение кандидатур в состав ОНК не обладают организации, получившие письменное предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, организации, чья деятельность была приостановлена в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также включенные в реестр иностранных агентов.

Одна организация может выдвинуть не более двух кандидатур в состав ОНК.

История становления института ОНК

По словам первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, председателя Координационного совета общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации при ОП РФ Александра Воронцова, институт ОНК зародился раньше 2008 года, когда был принят соответствующий закон: первые упоминания относятся к началу нулевых, но тогда речь шла не столько об институте ОНК, сколько о контроле исключительно за местами принудительного содержания, находящимися в ведении уголовно-исполнительной системы.

«Далее стараниями ряда правозащитников, таких как Мария Каннабих, Андрей Бабушкин, Валерий Борщев, которые стояли у истоков формирования этого института, он охватил более широкий спектр учреждений», — рассказал Воронцов.

В 2008 году было образовано 50 составов ОНК в 50 регионах России. В перечень мест принудительного содержания, которые могли посещать члены комиссий, входили спецучреждения, подведомственные ФСИН России, МВД России, Минобороны России, Пограничной службе ФСБ России. ОП РФ инициировала расширение этого списка: было предложено добавить в него подведомственные Минздраву России психиатрические больницы закрытого типа, а впоследствии — подведомственные ФСИН России исправительные центры и участки, функционирующие как исправительные центры.

Изначально члены ОНК избирались на два года, но уже с 2010 года члены комиссий стали избираться сроком на три года.

Реализация закона о пробации

2024 год ознаменовался очередным масштабным проектом ОП РФ по развитию института ОНК в России: в октябре ОП РФ приступила к мониторингу исполнения Федерального закона № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации. Круглые столы, посвященные роли общественных формирований в становлении и развитии института пробации в регионе, уже проведены в 14 субъектах РФ.

«Пробация включает в себя вопросы социализации, ресоциализации и адаптации лиц, возвращающихся из мест принудительного содержания. Общественная палата выступает важным субъектом общественного контроля, и в рамках реализации контроля за исполнением закона о пробации мы выбрали стратегию мониторинга через общественные институты. Это позволяет нам более эффективно отслеживать ситуацию на местах», — рассказал Александр Воронцов.

В число пилотных регионов по внедрению закона о пробации вошел Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Здесь создан Центр пробации «Перезагрузка» для сопровождаемого проживания бывших осужденных. Инновационная модель реализуется в рамках деятельности Центра социальной помощи «Шаг вперед». Проект направлен на ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и стал одной из первых практик в стране, соответствующих новому федеральному закону о пробации.

Благодаря проекту, бывшие осужденные, нуждающиеся в поддержке, проживают в специальном социальном общежитии, организованном в рамках Центра пробации. Это позволяет обеспечить стабильные условия проживания и постоянное сопровождение специалистов. Для каждого из участников проекта предусмотрена индивидуальная программа реинтеграции, а также разрабатывается персональная программа, включающая помощь в трудоустройстве, психологическую поддержку, обучение жизненным навыкам, содействие в восстановлении социальных связей, медицинскую помощь и реабилитацию.

Центр пробации стал одним из первых в стране, его опыт уже тиражируется в другие регионы. Проект «Перезагрузка» демонстрирует комплексный подход, включающий проживание, сопровождение и индивидуальную помощь, может эффективно способствовать возвращению осужденных в общество.

Еще одним успешным примером стал пилотный проект по социализации, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в Можайской воспитательной колонии. Здесь реализуется прямое трудоустройство осужденных после освобождения.

В колонию регулярно приглашаются представители отдела кадров и службы безопасности одного из крупнейших работодателей Московской области АО «Мострансавто» для проведения собеседования с воспитанницами, изъявившими желание трудоустроиться и проживать в общежитии на территории предприятия. После успешного прохождения собеседования, воспитанницы знают, где будут работать и проживать, круг своих будущих трудовых обязанностей, уровень заработной платы и предоставляемый предприятием социальный пакет. В день освобождения девушки едут к месту своего проживания и работы. Таким образом обеспечивается бесшовное сопровождение воспитанниц после освобождения.

В Московской области также действуют центры пробации, каждый из которых ориентирован на работу с определенной категорией осужденных.

Так, Центр пробации на базе АНО «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Теплый прием“» оказывает комплексную поддержку бывшим осужденным, в соответствии с их индивидуальными планами пробации. В центре работают трудовые мастерские, психологи и социальные работники, которые помогают людям справиться с трудной жизненной ситуацией, восстановить утраченные социальные связи, получить трудовые навыки.

На базе Благотворительного фонда помощи детям-сиротам и многодетным семьям «Русская береза» открыт центр пробации для женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Женщинам отказывается помощь во временном размещении в доме милосердия, приобретении одежды, продуктов питания, а также психологическая и юридическая поддержка, социальное сопровождение.

Развитие сети Центров пробации — важный шаг в сторону гуманизации уголовной политики. Такие учреждения не только способствуют снижению рецидивов, но и формируют у осужденных и освободившихся из мест принудительного содержания мотивацию к законопослушному образу жизни. Это особенно важно для уязвимых категорий граждан, которым необходима поддержка и сопровождение на пути к полноценному возвращению в общество.