С помощью Сбера Группа Родина оптимизирует строительные процессы

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Группа Родина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования недвижимости, передает пресс-служба банка.

Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и владелец и основатель Группы Родина Владимир Щекин.

«Наши финансовые и технологические решения помогают девелоперам по всей стране анализировать свой бизнес, сокращать издержки и ускорять процессы, что вносит важный вклад в развитие жилищного и коммерческого строительства. Мы рады помочь Группе Родина повысить эффективность работы, чтобы ещё больше людей обрели качественное и комфортное жилье», — сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Соглашение предусматривает финансирование Сбером инвестиционной программы Группы Родина и ее дочерних обществ, использование продуктов и цифровых сервисов банка для повышения операционной эффективности холдинга. Сбер готов разрабатывать финансовые решения, адаптированные под специфику проектов девелопера.

«Сотрудничество с Сбером открывает для нас новые горизонты в цифровой трансформации и финансировании масштабных проектов. Мы формируем новую модель территориального развития, где во главе стоит человек, его потенциал и благополучие, и уверены, что объединение усилий с крупнейшим банком страны приведёт к созданию более устойчивой и благополучной городской среды», — уточнил владелец и основатель Группы Родина Владимир Щекин.