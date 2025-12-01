С подрядчика камчатской больницы требуют взыскать 1,2 млрд рублей

На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда за срыв стройки

Арбитражный суд Камчатского края принял к производству иск о взыскании 1,21 млрд рублей с АО «Крокус Интернэшнл» — подрядчика, допустившего значительную просрочку в строительстве первого этапа новой краевой больницы, сообщает РИА Новости .

Согласно материалам дела, государственный контракт был заключен в апреле 2021 года с окончательным сроком сдачи объекта 31 декабря 2024 года, однако обязательства выполнены лишь частично.

Заказчик в лице КГКУ «Единая дирекция по строительству» настаивает, что все необходимые документы были переданы подрядчику своевременно, а просрочка в 280 дней обусловлена недостатками работы исполнителя. В свою очередь, «Крокус Интернэшнл» отклоняет претензии, утверждая, что заказчик не обеспечил передачу надлежащей проектной документации и технических решений.

Предварительное судебное заседание назначено на 28 января 2026 года.