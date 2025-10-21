С переходом на удаленную работу петербуржцы стали более трудоспособными

Переход на удаленную работу позволил жителям Санкт-Петербурга сосредоточиться на задачах и повысить свою производительность. В 2025 году все больше петербуржцев предпочитают работать из дома, констатируя увеличение продуктивности и удобства. «МК в Санкт-Петербурге» побеседовал с операционным директором компании FitStars Анной Третьяковой, чтобы выяснить, какое влияние оказывает удаленная работа на сотрудников и бизнес-процессы.

Как утверждает Третьякова, при полном переходе FitStars в онлайн-формат у многих возникали опасения насчет дисциплины и сплоченности команды. Однако практика показала, что отсутствие офисных стен не только не мешает рабочему процессу, но и, напротив, способствует его улучшению. Сотрудники, находящиеся в разных уголках мира, ощутили себя более удовлетворенными, так как им предоставили свободу в планировании своего рабочего времени.

Она подчеркнула, что сотрудники высоко ценят гибкий график, возможность экономить по два-три часа ежедневно, которые ранее тратились на дорогу до работы и обратно, а также возможность интегрировать работу в свой привычный распорядок дня.

Вместе с тем Третьякова признала наличие определенных сложностей: сложнее разграничивать рабочее и личное время, требуется высокая самодисциплина, и иногда ощущается нехватка личного общения. Для решения этих вопросов компания регулярно проводит онлайн-конференции, использует корпоративные чаты и организует мероприятия в реальном мире. Кроме того, сотрудники имеют возможность бесплатного посещения фестивалей и конференций, в которых участвует FitStars, что способствует поддержанию командного духа и профессионального развития.

По ее словам, работа из дома привела к росту производительности. Уменьшилось количество отвлекающих факторов, и появилась возможность работать в комфортных условиях. Исследования показывают увеличение эффективности на 10–15%, и внутренние показатели компании подтверждают эти данные. Стратегические сессии и важные переговоры проводятся в очном формате, однако для выполнения текущих задач необходимость в офисе отпала.

Третьякова акцентировала внимание на том, что нежелание сотрудников возвращаться к офисному режиму работы обусловлено не ленью, а стремлением распоряжаться своим временем и работать в условиях комфорта.

