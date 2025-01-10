С опережением сроков на год введен в эксплуатацию дом в Дубне

Дом в Дубне введен в эксплуатацию с опережением сроков на год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый дом — яркий, современный, с панорамными окнами, камерами видеонаблюдения.

Свободных квартир в этом доме не осталось: часть передана обманутым другим застройщиком дольщикам, две пока еще жителям аварийных домов, а остальные были распроданы.

«Это первый дом по улице Тверской, следующие дома мы сдаем летом. И самое главное — мы начинаем сносить бараки. На месте бараков будут новые современные дома, соответствующие всем требованиям», — пояснил генеральный директор группы компаний «Ин-Групп» Александр Велигодский.

Без ванной комнаты и горячей воды семья Людмилы Юсовой жила более сорока лет. Теперь — без преувеличения, с восторгом они осматривают новую квартиру. В ближайшие месяцы застройщик сделает ремонт, и можно будет переезжать.

Это первый сданный дом в новом микрорайоне Левобережья. Благоустройство двора можно будет оценить весной.

«Спасибо моей команде и правительству региона за большую работу, благодаря которой вопрос с аварийным жильем удалось решить. И отдельная благодарность застройщику за то, что жители смогли получить квартиры значительно ранее срока, предусмотренного договором комплексного развития территории», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Следующие дома в этом районе по плану будут вводить в эксплуатацию уже летом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.