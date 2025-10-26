С ноября в России ужесточается контроль за налогами и бизнесом

Бессудные списания долгов и автоматические штрафы: что меняется в ноябре

С ноября 2024 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений, которые коренным образом усилят автоматизированный контроль над финансовой и социальной сферами жизни граждан.

Как рассказала в интервью RT директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова, ключевым акцентом реформы станет предоставление Федеральной налоговой службе права бессудного взыскания определенных долгов с физических лиц — если налогоплательщик проигнорирует уведомление в личном кабинете, средства будут списаны напрямую с его счета.

Параллельно с этим камеры фотовидеофиксации на дорогах начнут автоматически проверять наличие действующего полиса ОСАГО, выписывая штраф в размере 800 рублей за первое нарушение и несколько тысяч — за повторное.

Операторам связи поручено до 1 ноября провести тотальную проверку количества сим-карт у абонентов и заблокировать все номера, превышающие лимит в 20 штук на одного человека.

Нотариусы с этого времени будут обязаны уведомлять наследников о долгах умерших, что позволит банкам и микрофинансовым организациям ускорить процесс взыскания задолженностей.

В сфере бизнеса стартует добровольный эксперимент по маркировке минеральных удобрений, который в перспективе может стать обязательным для всех производителей.

По мнению эксперта, эти нововведения знаменуют собой переход к системе «точной настройки» контроля, где ответственность граждан и компаний становится максимально прямой и неотвратимой.