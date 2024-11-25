С ноября электронную справку об участии в СВО получили 23 тыс человек

С 1 ноября электронным сервисом для получения справки об участии в СВО воспользовались 23 тыс. человек, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«Что нового: первое – это получение справки об участии в СВО. Всегда раньше фонил этот вопрос – люди ходили, долго получали эти справки. Сейчас на портале Госуслуг этот сервис работает. С 1 ноября он запущен», – сказала Болатаева на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Практически в одну минуту можно подать заявление и течение четырех рабочих дней такую справку можно получить в электронном виде, добавила вице-губернатор.

«Где она будет нужна? Возможно, в банках, в школах, в детских садах, в различных центрах. Уже с момента запуска этого сервиса 23 тыс. человек по стране в цифровом формате получили эти документы», – заключила Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.