Депутат Вшивцев: в подмосковье приняли около 60 законов о поддержке участников СВО

По словам парламентария, служба по контракту дает право выбрать человека. И, наверное, главное здесь — интересы своей страны и тот патриотический духовный настрой человека, который дает ему возможность определиться при подписании этого контракта.

«Еще один из важных пунктов — меры соцподдержки. Они дают возможность человеку при подписании контракта надеяться на то, что государство в любом случае, при возникновении любых ситуаций, будет внимательно отслеживать состояние, в котором проживает его семья и оказывать в полном объеме те меры социальной поддержки, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательствами», — пояснил Вшивцев.

Как отметил депутат, если брать тот объем, который принят, то он достаточно серьезен — это более 120 федеральных законов и где-то 60 региональных законов. В частности, это и детское питание для детей, которые учатся в школах, это вопросы устройства в детские сады и школы, вопросы, связанные с льготной ипотекой, это квоты бюджетных мест. Также есть возможность у ребят уже после прохождения службы пройти профессиональную переподготовку и в дальнейшем строить свою карьеру.

«Региональные меры у нас также регулярно принимаются. В частности, последний закон, который мы приняли — это освобождение от транспортного налога участникам специальной военной операции с двигателем мощностью до 200 лошадиных сил. Часть принимаемых законопроектов направлено на создание условий прохождения реабилитации. Потому что мы прекрасно понимаем, что приходящие из зоны специальной военной операции — это люди, которые прошли войну и очень сложно перестроиться на мирные рельсы, войти в социум. И здесь те меры, которые приняты, они очень важны», — дополнил он.

В частности, это реабилитационные центры Ясенки, Мещеряково. Это Протекс-центр в Коломне, в котором занимаются протезированием. По мнению Владимира Вшивцева, все это в совокупности создает уверенность того, что в тылу у участника спецоперации все надежно.

«Кроме того, каждая семья бойца СВО закреплена за депутатским корпусом, также с ними работают главы, есть штабы, есть центры сбора гуманитарной помощи, которые в том числе оказывают поддержку непосредственно нашим семьям. Ну и страховые вещи, которые заложены в контракте, это тоже определённая уверенность, что в сложных ситуациях государство не оставит человека один на один с теми проблемами, которые у него возникают», — рассказал депутат.

Достаточно много сделано со стороны государства. У нас также появились центры отбора бойцов, для участия в СВО.

«В частности, такой центр есть в Балашихе. Там можно пройти медосмотр, необходимую подготовку, которую ведут, в том числе, ветераны боевых действий. Там созданы условия для комфортного пребывания, питания, ну и, соответственно, в центре решают вопрос экипировки. В одном месте, получая полный объем, в том числе юридической и материальной помощи, человек уже выходит как военнослужащий Министерства обороны, состоящий в штате, знающий, в какую воинскую часть он попадает, соответственно, под какие задачи он уже заточен», — подытожил Владимир Вшивцев.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.