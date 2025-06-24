С начала мая в Подмосковье выявлено порядка 100 фактов нарушений чистоты на детских площадках

На территории Московской области действует новый алгоритм выявления нарушителей чистоты на детских игровых площадках с помощью камер «Безопасного региона», передает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Первые результаты работы с 1 мая:

-выявлено 92 случая нарушения чистоты на ДИП;

-предварительно установлены личности 25 нарушителей;

-вынесено 6 постановлений о привлечении к ответственности физических лиц по ст. 8.2 КоАП РФ;

-общая сумма штрафов составила 12 тыс. рублей.

«В период летних каникул особенно важно уделять внимание содержанию детских площадок, так как эти объекты становятся местом притяжения жителей. С целью предотвращения правонарушений мы разработали алгоритм выявления недобросовестных граждан. Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий будет осуществляться определение персональных данных, после чего граждане будут привлечены к ответственности» — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

За сброс мусора на детских площадках для граждан предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Всего в области работает порядка 70 тыс. камер видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.