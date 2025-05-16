С начала мая в Подмосковье погибли 14 диких копытных животных

С 1 мая на дорогах Московской области произошло 14 аварий, в которых погибли 10 лосей и 4 косули. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Большинство ДТП случилось ночью в основном из-за того, что водители не учитывали освещенность дороги и ее состояние, а также нарушали скоростной режим движения», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Водители, виновные в гибели животных, в счет компенсации причиненного государству экологического вреда обязаны уплатить:

за лося — 80 000 рублей,

за косулю — 40 000 рублей,

за кабана — 30 000 рублей.

При наличии действующего полиса ОСАГО ущерб возмещается страховой компанией, в случае отсутствия полиса ОСАГО — взыскивается с владельца транспортного средства.

Места появления диких животных на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками «Дикие животные», которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.

Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на котором изображен силуэт оленя. Такие знаки устанавливают в населенных пунктах на расстоянии 50-100 метров до опасного участка, а за их чертой — на расстоянии 150-300 м. В случае необходимости знак может устанавливаться и на другом расстоянии, но тогда он дополняется табличкой, которая точно указывает расстояние от знака до участка повышенной опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.