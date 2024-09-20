В 2024 году жители Подмосковья оформили более 330 тыс социальных карт

Выдача социальных карт стала самой востребованной электронной соцуслугой в Подмосковье. С января за ней обратились более 330 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Всего в регионе более 2,5 млн льготников регулярно пользуются социальными картами — это, в первую очередь, бесплатный проезд в городском транспорте», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Востребованность этой электронной услуги объясняется тем, что на региональном портале можно оформить не только выдачу социальной карты жителя Московской области, но и ее замену. Для некоторых льготных категорий порядок оформления карты упрощен — нужно только подтвердить сведения в личном кабинете.

В ведомстве отметили, что соцкарту могут получить пенсионеры, многодетные, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Она дает право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Также некоторые торговые сети и аптеки предоставляют скидку на покупки при предъявлении карты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.